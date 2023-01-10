Trabzonspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Anastasios Bakasetas'a İspanya'dan sürpriz bir talip çıktı. Bordo mavililerin yıldız oyuncusu için Valencia'nın devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Bordo mavililerde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Anastasios Bakasetas'a İspanya'dan dev bir talip çıktı.

Relevo'da yer alan habere göre, Valencia, 29 yaşındaki orta sahayı kadrosuna katmak için harekete geçti. Valencia'nın yıldız futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer etmek istediği belirtildi.

Valencia'nın, Bakestas'ı uzun süredir takip ettiği ve teknik direktör Gattuso'nun da transfere onay verdiği ifade edildi. İspanyol temsilcisinin, Bakasetas'ın yanı sıra Florian Grillitsch için de mesai harcadığı aktarıldı.

Bakasetas, bu sezon bordo mavililerde 25 maçta 9 gol ve 9 asist kaydetti.