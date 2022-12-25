Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Bordo-mavililerde, Fenerbahçe karşılaşmasında oynayan oyuncular yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise dinamik ısınma ve teknik ısınmanın ardından topla çalma ve rondo çalışması gerçekleştirdi.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 25.12.2022- 14:47