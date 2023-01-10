Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor deplasmanda Corendon Alanyaspor'la karşılaştı ve sahadan 5-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Mücadelede bordo-mavililerin kalesine 6 isabetli şut gelirken, bunların 5'i golle sonuçlandı. Fırtına'nın file bekçisi Uğurcan Çakır ise kariyerinde en düşük kurtarış yüzdesi yaptığı sezonu yaşıyor. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Süper Lig'in 18. Haftasında Alanyaspor'a deplasmanda konuk oldu. Karşılaşmadan 5-0 mağlup ayrılan bordo-mavili ekipte başarılı kaleci Uğurcan Çakır eski günlerini özletmeye başladı.

Bu sezon Süper Lig'de 15 karşılaşmada forma giyen Çakır, Alanyaspor karşılaşmasında kalesinde 5 gol gördü. Çakır bu sezon toplamda 23 karşılaşmada görev yaptı. Bu mücadelelerin 11'inde kalesini gole kapatmayı başaran başarılı kaleci, gole ise engel olamadı. Bu sezonki performansı ile taraftarın ve futbolseverleri şaşırtan Çakır, birçok spor yorumcusu tarafından eleştirilere maruz kalıyor.

61medya'nın haberine göre; Bu sezon Süper Lig'de 10 ve üstü maça çıkan kaleciler arasında en düşük kurtarış yüzdesine sahip isim olan Uğurcan Çakır oldu. Çakır aynı zamanda kariyerinin en düşük yüzdeli sezonunu yaşıyor.

* 2017/18 - 64.7

* 2018/19 - 75

* 2019/20 - 73.9

* 2020/21 - 76.6

* 2021/22 - 78.9

* 2022/23 - 56.1

Geçen sezon 43 karşılaşmada forma giyen Uğurcan Çakır, kalesinde 46 gol görürken 13 karşılaşmada ise kalesini gole kapatmayı başardı.

Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de toplamda 148 mücadele görev alan Uğurcan Çakır, 169 gol yerken 40 karşılaşmada kalesini korumayı başardı.