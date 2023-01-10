Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta, oynanan maçlarla sona erdi. Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorla geçerken, Trabzonspor ise deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 5-0 mağlup oldu. Fenerbahçe de ezeli rakibi Galatasaray'a sahasında 3-0'lık skorla boyun eğdi. İddaa Risk Yönetimi, maçların ardından şampiyonluk oranlarını da güncelledi. İşte Spor Toto Süper Lig'de güncel şampiyonluk oranları...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 10.01.2023- 10:44 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023- 10:45