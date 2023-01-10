Deplasmanda son olarak 8'inci haftada oynanan Yukatel Kayserispor karşısında 2-1 galibiyet alan bordo mavililerin, deplasmanda zafer hasreti 100 günü geçti. Bu sezonun ilk yarısında oynadığı 6 deplasman maçının 4'ünü kaybeden ve kalesinde 21 gol gören Trabzonspor, geçen sezonun tamamında dış sahada 3 mağlubiyet almış ve kalesinde toplam 19 gol görmüştü.
Trabzonspor Süper Lig'de geçen sezonun mağlubiyetini geçti!
Süper Lig'de son şampiyon Trabzonspor, son olarak 18. haftada Alanyaspor'a mağlup oldu. Bordo mavililer ligde geçen sezonun mağlubiyetini geride bıraktı.
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Yayın Tarihi: 10.01.2023- 13:19