Süper Lig'de son şampiyon Trabzonspor, son olarak 18. haftada Alanyaspor'a mağlup oldu. Bordo mavililer ligde geçen sezonun mağlubiyetini geride bıraktı.

Deplasmanda son olarak 8'inci haftada oynanan Yukatel Kayserispor karşısında 2-1 galibiyet alan bordo mavililerin, deplasmanda zafer hasreti 100 günü geçti. Bu sezonun ilk yarısında oynadığı 6 deplasman maçının 4'ünü kaybeden ve kalesinde 21 gol gören Trabzonspor, geçen sezonun tamamında dış sahada 3 mağlubiyet almış ve kalesinde toplam 19 gol görmüştü.