Son şampiyon Trabzonspor, Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor'dan fark yedi. Geçen hafta Giresunspor karşısında 3-0 galip gelerek moral bulan bordo-mavililer, Alanyaspor'u da mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyordu. Ancak evdeki hesap bir kez daha çarşıya uymadı. Son derece etkisiz ve vasat bir futbol sergileyen Karadeniz devi; Efecan, Ahmet Hassan, Eduardo ve Yusuf'un gollerini engelleyemeyince ağır yenilgi geldi.

SON 4 DEPLASMANDA GÜLEMEDİ

Akyazı'da 33 maçlık yenilmezlik serisi elde ederek tarih yazan Trabzonspor, deplasmanlarda ise başarılı sonuçlar alamıyor. Fırtına, en son 8. haftada Yukatel Kayserispor karşısında 2-1 galip geldikten sonra dış sahada bir daha kazanamadı. Karadeniz devi bu periyotta oynadığı 4 maçta 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 3 puan elde edemedi. Büyük hasret 100 günü geçmiş oldu.

Trabzonspor ile Alanyaspor, Süper Lig'de 13. kez karşı karşıya geldi. Karadeniz devi 3, Alanyaspor ise 6 kez kazandı. 4 müsabaka berabere bitti.

AKDENİZ EKİBİ 23 FIRTINA İSE 15 GOL KAYDETTİ

Corendon Alanyaspor maçının ilk yarısını 3-0 geride kapatan Trabzonspor, bu sezon ilk kez bir Spor Toto Süper Lig karşılaşmasının ilk yarısında üç gol yedi.

Ev sahibi Alanyaspor dün inanılmaz bir istatistik elde etti. Turuncu-yeşilli takım, Trabzonspor kalesine gön- 3 5 derdiği ilk 5 isabetli şutta 5 gol bulup farka koşmayı bildi.