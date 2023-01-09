Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor'un konuğu oluyor. Zorlu mücadele öncesi bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE ABDULLAH AVCI'NIN SÖZLERİ:

Alanyaspor, ligin oyun formasyonlarını çok deneyen bir takımı. Zaman zaman benim de düşündüğüm oyunları deniyorlar. Bu benim için çok hoşuma gidiyor. Onları tarif ederken formasyona 1 ile başlıyoruz çünkü kalecilerini bir oyuncu olarak kullanıyorlar.

Bir seri yakalamak istiyoruz ve bunu yapabilecek bir kapasitemiz var. Naci Ünüvar 1-1.5 aydır sinyalleri veriyordu. Bugün de formayı aldı. İyi organize olan bir takıma karşı beraber hareket ederek sahada durmamız gerekiyor.