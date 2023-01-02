EN AZ YOLCULUK İSTANBUL EKİPLERİNİN: 9 BİN 353 KM

En az deplasman yolculuğunu ise İstanbul ekipleri yapacak. Özellikle İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bulunan Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir, Kasımpaşa ve İstanbulspor gibi takımlar sezonun büyük kısmını, neredeyse sadece tesislerden statlara geçişteki birkaç kilometrelik yolculuklarla tamamlayacaklar. Bu da büyük bir şans.