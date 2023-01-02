Spor Toto Süper Lig'de 15 hafta geride kaldı.
TRABZONSPOR HABERLERİ - Dikkat çeken detay! Fırtına'nın dezavantajı...
Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren son şampiyon Trabzonspor, Fenerbahçe derbisini kazanarak moral depolamıştı. Ancak bordo mavili ekip Fatih Karagümrük karşısında yaşadığı mağlubiyetle avantaj tepti. Öte yandan Fırtına'nın rakiplerine göre dezavantajı dikkat çekiyor.
Şampiyonluk yarışı yavaş yavaş ısınırken, takımlar en ufak detayları bile avantajlarına çevirmenin hesaplarını yapıyor.
Özellikle İstanbul takımlarının bu yarışta çok bariz bir avantajı var.