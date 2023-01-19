Şampiyonluk yarışında geride kalmışsın. Senin artık öncelikli hedefin Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak olmalı. Başakşehir maçını kazandığın kadroyu neden bu kadar bozuyorsun? O maçın ilk 11'inden 9 oyuncuyu rotasyona sokup, maça temposuz, güçsüz ve heyecansız başlıyorsun. Hem de ilk yarıda rüzgarı arkana alarak oynamana rağmen, golü bulan Ümraniyespor oluyor. İlk yarıda öne geçecek pozisyonlar da buldu Trabzonspor. Ama hem Trezeguet, hem de Umut Bozok, iki net pozisyonu acemice harcadı. Abdullah Avcı, sahadaki takımına ivme kazandırmak için 2. yarıya girerken 3 hamle birden yaptı. Bakasetas, Yusuf Yazıcı ve Maxi Gomez oyuna dahil oldu.

Naci, Umut ve Trezeguet kenara geldi. İlk yarıda Trabzonspor'un yapmadığını 2. 45'te Ümraniyespor yaptı. Rüzgarı iyi kullanıp, bol bol şut attı Trabzonspor kalesine. Bu şutlarından birinde Larsen topu çizgiden çıkardı. Trabzonspor, bu sezon bir türlü hızlı oynayamıyor ve ön alanda çoğalamıyor. Hücuma çıkan oyuncular da birbirine yakın oynamıyor. Böyle olunca final pasları da yerini bulmuyor. İkinci yarıda şiddetli rüzgara karşı oynarken, havadan oynamak da neyin nesi? Ceza sahasına girmezsen, nasıl gol atacak ve pozisyon üreteceksin! Trabzonspor'un ne güçlü bir oyunu var ne de takım oyunu! Ezbere bir oyunu var Trabzonspor'un! 70 dakika sahada kalan Arif Boşluk, Trabzonspor adına sahanın en iyisiydi. Maçın son anlarında hücuma çıkan Vitor Hugo'nun golü piyangodan çıkmış gibiydi. Trabzonspor'un kapısını çalan o tesadüf, maçı uzatmalara götürdü. 90+8'de Mustafa, Maxi Gomez'i ceza sahasında yere indiriyor. Hakem Ümit Öztürk pozisyona seyirci kalıyor. Ama VAR'daki Abdulkadir Bitigen, hakemi monitöre davet edince, hakem penaltıyı veriyor. Bakasetas, penaltıda topu auta attı. Sahada Maxi Gomez var. Neden penaltıyı o atmaz! Anlamış değilim. Takımın penaltıcısı Bakasetas olsa bile Gomez varsa, penaltıyı o atar! Geldiği günden beri ortalarda görünmeyen Yusuf Yazıcı, nihayet 103. dakikada geri döndü. Bu golde asisti yapan da Gomez'di. Takımı adına bir de penaltı kazandıran ve atışı gole çeviren Yusuf Yazıcı, turu getiren isim oldu. Gomez ise Trabzonspor adına uzatma bölümündeki etkili futbolu, farka taşıdı.

Trabzonspor, uzatma anlarına kadar kötü bir futbol ortaya koydu. Ama uzatmalarda maçın önemini kavrayıp, futbola odaklanan bordo mavililer, turu geçmeyi başardı; deplasman kabusunu da bitirdi. Dünkü maçın uzatma bölümündeki Trabzonspor, geçen sezonki 'Şampiyon Trabzonspor'u hatırlattı bizlere... Abdullah Avcı ve öğrencileri, dünkü maçın '30 dakikalık uzatma bölümünü' defalarca izlemeli. Bundan sonraki maçlarda da bu 'uzatmalardan' kopya çekerek oynamalı...