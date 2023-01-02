Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yaptığı, "41 milyon Euro'luk bütçeyi, 30 milyon Euro'ya indirmeliyiz" açıklamasından sonra ara transfer döneminde kadroya takviye yapılması beklenmiyordu.
TRABZONSPOR HABERLERİ - Ocakta Fırtına kopacak! 4 takviye birden
Ocak ayında transfer yapmayı düşünmeyen Trabzonspor, Edin Visca'nın sakatlığı, Hamsik ile Djaniny'nin ise ayrılma ihtimaline karşı harekata geçecek. Bordo-mavili ekip, olası 4 takviye peşinde. İşte Fırtına'nın hedefindeki 4 isim. | Trabzonspor haberleri
Takvim'de yer alan habere göre Boşnak yıldız Edin Visca'nın yaşadığı şok sakatlık, Marek Hamsik ve Djaniny Semedo'nun ayrılma ihtimalleri nedeniyle yeni bir transfer planlamasına gidildi.
Visca'nın bölgesi için Hull City'de forma giyen Doğukan Sinik, Alanyalı Efecan Karaca ve Westorla'da oynayan Halil Akbunar'ın ismi geçiyor.