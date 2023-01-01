Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da gündem bir kez daha Efecan Karaca!
Trabzonspor'da Edin Visca'nın yaşadığı sakatlık sonrası gözler bir kez daha transfere çevrildi. Bordo mavili ekip devre arasında önemli hamleler yapmayı planlıyor. Hedefteki isimlerden birisini Efecan Karaca olduğu öğrenildi. İşte detaylar...
Bordo-mavililer, Dünya Kupası arası sonrası çıktığı ilk lig maçında sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti.
Geçtiğimiz hafta konuk olduğu Fatih Karagümrük'e karşı beklenmedik bir yenilgi alan Fırtına'da Edin Visca'dan kötü haber geldi.