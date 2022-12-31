Trabzonspor'dan transfer bombası! Edin Visca'nın yerine gelecek

Süper Lig'de geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor, bu yıl da aynı başarıyı yakalamak istiyor. Bordo mavililer, özellikle ara transfer döneminde takım kadrosunu güçlendirme hedefinde. Fırtına'da Edin Visca'nın sakatlığı sonrası o bölgeye transfer ihtiyacı doğdu. Yönetim de flaş bir yıldız için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 31.12.2022- 13:40