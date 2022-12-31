Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor'da devre arası için transfer çalışmaları devam ediyor.
Trabzonspor'dan transfer bombası! Edin Visca'nın yerine gelecek
Süper Lig'de geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor, bu yıl da aynı başarıyı yakalamak istiyor. Bordo mavililer, özellikle ara transfer döneminde takım kadrosunu güçlendirme hedefinde. Fırtına'da Edin Visca'nın sakatlığı sonrası o bölgeye transfer ihtiyacı doğdu. Yönetim de flaş bir yıldız için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Bordo mavililer, bu sezon da şampiyonuluk ipini ğöğüslemek istiyor.
Fırtına bu doğrultuda transfer çalışmalarına hız verdi.