TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor yerli stoperin peşinde!

2023 yılına girilirken Süper Lig devlerinde transfer çalışmaları hız kazandı. Ligde bu sezon şampiyonluk yaşamak isteyen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor transferde de karşı karşıya geldi. 4 büyüklerin hedefindeki isim ise ortaya çıktı.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 01.01.2023- 06:40