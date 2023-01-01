Transfer dönemi yaklaşırken Süper Lig'in devleri de çalışmalarını hızlandırmaya başladı.
TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor yerli stoperin peşinde!
2023 yılına girilirken Süper Lig devlerinde transfer çalışmaları hız kazandı. Ligde bu sezon şampiyonluk yaşamak isteyen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor transferde de karşı karşıya geldi. 4 büyüklerin hedefindeki isim ise ortaya çıktı.
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, Gençlerbirliği'nde yıldızlaşan 24 yaşındaki stoper Gökhan Gül için yarış halinde...
Almanya doğumlu yıldız futbolcu için transfer sezonunun başlamasıyla birlikte müthiş bir transfer savaşının yaşanması bekleniyor.