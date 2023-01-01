Süper Lig'de forma giyen önemli yıldızların Türkiye gelmesini sağlayan menajer Ahmet Bulut'un Trabzonspor'a dünya yıldızı Xherdan Shaqiri'yi önerdiği ortaya çıktı.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ! Fırtına'da Shaqiri bombası! Menajerinden flaş öneri...
Trabzonspor'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Bordo-mavililer, Edin Visca'nın sakatlığının ardından o bölgeye takviye için düğmeye bastı. Bu noktada menajer Ahmet Bulut tarafından Trabzonspor'a Shaqiri önerisi geldi. İşte son detaylar... | TS SPOR HABERLERİ
Süper Lig'de forma giyen önemli yıldızların Türkiye gelmesini sağlayan menajer Ahmet Bulut'un Trabzonspor'a dünya yıldızı Xherdan Shaqiri'yi önerdiği ortaya çıktı.
Ünlü menajerin, bordo-mavili yöneticilere, "Shaqiri, MLS'te mutlu değil. Yeniden Avrupa'ya dönmek istiyor.
Karadeniz Gazetesi haberine göre Bulut'tan yönetime "Şu anda çok formda. Onu kadronuzda düşünürseniz konuşup ikna edebilirim" dediği ifade edildi.