ABD Ligi MLS'te Chicago formasını giyen Xherdan Shaqiri, 31 yaşında ve 1.69 boyunda. Sağ kanat, sol kanat ve forvet olarak görev yapabilen İsviçreli yıldız, sakatlanan ve sahalardan en az 3 ay uzak kalacak olan Edin Visca'nın yerine düşünülüyor.



