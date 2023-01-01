Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da devre arası için transfer operasyonu başladı.
Trabzonsporlu Maxi Gomez'e 2 talip birden! Resmi teklif...
Trabzonspor transfer haberi: Bordo-mavili ekibe sezon başında Valencia'dan kadroya dahil edilen Maxi Gomez, son dönemde önemli bir çıkış yakalamıştı. Fenerbahçe derbisinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Uruguaylı forvete 2 talip birden çıktı. İşte detaylar... (TS spor haberi)
Bordo-mavili ekipte devre arası transfer döneminde 2-3 ismin kadroya dahil edilmesi bekleniyor.
Trabzonspor'da ayrılık ihtimali olan oyuncular da bulunuyor.