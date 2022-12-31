Spor Toto Süper Lig'deki 15.maçında deplasmanda Fatih Karagümrük'e 4-1 yenilen Trabzonspor, geçen sezonu adeta mumla arıyor.
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Trabzonspor'da Karagümrük maçında alınan 4-1'lik mağlubiyetin ardından sergilenen futbol tepki çekti. Avcı'nın bu oyundan dolayı Giresunspor maçında rotasyona gitmesi bekleniyor. İşte son detaylar... | TS SPOR HABERLERİ
Tarihi şampiyonluk sezonunda ilk 15 haftada 39 puan toplayıp en yakın rakibine bu dönemde 12 puan fark atan ve zirvede tek başına ilerleyen bordo-mavililer, bu sezon ise 15 maçta 26 puan toplayıp zirvenin ise 7 puan gerisinde kaldı.
Karadeniz devi geçen sezon 15 haftada 12 galibiyet ve 3 beraberlikle namağlup ilerlerken bu sezon ise 15 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.