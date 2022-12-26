Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi sahasında 2-0 mağlup etmeyi başaran Trabzonspor, zirve yarışında 'Ben de varım' dedi. Karadeniz Fırtınası'nda teknik direktör Abdullah Avcı, başarılı istatisleriyle dikkat çekti. İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında ağırladığı lider Fenerbahçe'yi 2-0 yenerek bu sezon da şampiyonluk yolunda gücünü ortaya koyan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde iddialı performansını devam ettirdi.

Karadeniz temsilcisi, Dünya Kupası nedeniyle verilen uzun aradan sonra lige Fenerbahçe galibiyetiyle başlayarak hem moral kazandı hem de taraftarlarının üst üste ikinci şampiyonluk inancını perçinledi.

Bordo-mavililer. 15. hafta sonunda liderliğe yükselen Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 26 puanla 4. sırada kendisine yer buldu.

LİGDE 2,04 PUAN ORTALAMASI YAKALADI

Süper Lig'de geride kalan sezonun şampiyonu bordo-mavili ekip, teknik direktör Abdullah Avcı idaresinde başarılı bir performans ortaya koymayı sürdürüyor.

Trabzonspor, Avcı yönetiminde 2020-2021 sezonunun 9. haftasından itibaren 84 lig maçı oynarken, 48 galibiyet, 28 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşayıp, 172 puan topladı ve 2,04'lük puan ortalaması yakaladı.

3 SEZONDA 3 KUPA

Karadeniz temsilcisi, Avcı döneminde geçen sezon 37 yıl aradan sonra şampiyonluk hasretine son verirken, 10 Kasım 2020 tarihinden itibaren göreve gelmesinin ardından geçen 776 günlük sürede 1 şampiyonluk, 2 de Süper Kupa olmak üzere 3 kupa müzesine getirdi.

Bordo-mavililer, 2021-2022 futbol sezonunu Fenerbahçe'nin 8 puan önünde 81 puanla ilk sırada tamamlayarak 7. şampiyonluğuna ulaştı.

Trabzonspor, 27 Ocak 2021'de şampiyon Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek, bu sezon da Demir Grup Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Turkcell Süper Kupa'yı kazandı.

3 SEZONLUK MAÇLAR

2020-2021 sezonunun ilk 7 haftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşamasının ardından İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor, geçici olarak takımın başına getirdiği futbolcu izleme komitesi başkanı İhsan Derelioğlu yönetiminde çıktığı bir maçta da berabere kaldı.

Trabzonspor, ilk 8 haftalık periyotta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayıp 6 puanla 17. sırada yer aldı.

Ligin ilk 8 haftasında 4 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sezonun kalan bölümündeki 32 karşılaşmada ise sadece 3 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 18 karşılaşmayı kazanan bordo-mavili takım, 11 kez de beraberlik elde etti.

Trabzonspor, 40 maçta 19 galibiyet, 14 beraberlik, 7 mağlubiyetle 71 puan toplayarak ligi dördüncü sırada bitirip Avrupa kupalarına katılma fırsatı yakaladı.

Bordo-mavililer, geçen sezon ise 38 haftalık bölümde 23 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak şampiyonluğa ulaşıp, 37 sezon sonra bu hasretine son verdi.

Karadeniz ekibi, bu sezon 14 lig maçında 7 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyetle 26 puan elde etti. Lider Fenerbahçe'yi 2-0 yenen Trabzonspor, ilk sıraya yükselen Galatasaray'ın 4 puan gerisinde şampiyonluk yolunda da iddiasını sürdürdü.

YENİLMEZLİK SERİSİ

Karadeniz ekibi, en son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği karşılaşmadan sonra sahasındaki yenilmezlik serisini Fenerbahçe'yi 2-0 yenerek 32 maça çıkardı. Bordo-mavililer, 32 lig maçında 20 galibiyet, 12 beraberlik alarak sahasında rakiplerine 3 puan vermedi.

Trabzonspor, Avcı yönetiminde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı da başarılı sonuçlar almayı sürdürdü. Üç büyük rakibi önünde son yenilgisini 2020-2021 sezonunun 27. haftasında ağırladığı Fenerbahçe karşısında 1-0'lık sonuçla yaşayan bordo-mavililer, 666 gündür söz konusu maçlarda mağlup olmadı.