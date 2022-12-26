Trabzonspor, Süper Lig’in 16. haftasında deplasmanda oynayacağı VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda oynayacağı VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını bugün 11.00'de yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 çalışması gerçekleştirildi. Geniş alan oyunla devam eden antrenmanın son bölümünde ise şut çalışması yapıldı.

Bordo mavililer yarın yapacağı antrenmanla VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamlayacak.