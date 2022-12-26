Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, evinde Fenerbahçe'yi konuk etti.
TRABZONSPOR HABERLERİ - Zafer tesadüf değil! Abdullah Avcı derbinin her dakikasını hesaplamış
Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Abdullah Avcı ile Jorge Jesus'un akıl oyunları oynadığı dev derbiyi Fırtına 2-0'lık skorla kazanmayı başladı. İşte galibiyeti getiren Abdullah Avcı'nın derbi planı... | Trabzonspor haberleri
Mücadeleye Abdullah Avcı ile Jorge Jesus'un akıl oyunları damga vurdu.
Fırtına'nın ilk golü Uruguaylı yıldız Maxi Gomez'den geldi.