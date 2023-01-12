Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Cumhuriyetin 100 yılına yakışır bir şekilde, yeni yılda da fair-play ruhunu her şeyin üstündü tutup tüm branşlarda başarı için mücadele edeceklerini söyledi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisinde yer alan yazısında, 2018 yılının nisan ayından göreve geldiklerini hatırlatarak, "Sizlerin destekleriyle çok büyük güçlüklerin üstesinden gelirken, özellikle sportif anlamda üstün başarılar elde ettik. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisi tüm kulüpleri olduğu gibi bizi de olumsuz etkiledi. Ancak yönetim kurulu olarak büyük bir titizlikle uyguladığımız ekonomik disiplin politikası yanında sizlerin kulübümüze olan aidiyeti ve bu aidiyet neticesinde sağlamış olduğunuz katkılarla bu süreci en az hasarla atlattık" dedi.

Ekonomik anlamda ortaya koydukları disiplinin yanında sportif anlamda her zaman yarışmacı kimliklerini korumaya özen gösterdiklerini belirten Ağaoğlu, "Bu da bize başarı olarak geri döndü. Görevde olduğumuz sürede bir Süper Lig, bir Ziraat Türkiye Kupası, ve iki Süper Kupa kazanarak toplamda dört kupa kaldırma başarısını gösterdik. Geride bıraktığımız dönemde birlik ve beraberlikle kenetlenen camiamızın sonsuz desteği ile zorlukları aşıp şampiyonluğa ulaşırken aynı zamanda da ezeli rakiplerimize çok ciddi üstünlük kurduk. Üstelik kazandığımız şampiyonluk sonrası yaptığımız kutlamalar da ülke sınırlarını aşarak dünyaya yayıldı" açıklamasında bulundu.

Ağaoğlu son olarak ise, "İyi, doğru ve güzel insanları bünyesinde barındıran bir kulüp olarak Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır şekilde, yeni yılda da fair-play ruhunu her şeyin üstünde tutup tüm branşlarda başarı için mücadele edeceğiz. Sezonun henüz yarısını bile tamamlamadık. Lig uzun bir maraton. Önümüzde günler, haftalar, aylar var. Umuyorum ki, tüm bu süreç tamamlandığında bir kez daha büyük bir tutkuyla arzuladığımız o mutlu güne hep birlikte şahit olacağız. Bizleri bugüne kadar getiren tüm doğrularımızın kılavuzluğunda çalışarak yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.