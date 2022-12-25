Trabzon'da yerel gazeteler, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi 2-0 yenen Trabzonspor'a övgü yağdırdı.
Yerel basın Trabzonspor Fenerbahçe maçını böyle gördü: Kralı gelse durduramaz!
Spor Toto Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadeleyi bordo-mavililer 2-0 kazandı ve taraftarları önünde galibiyetle ayrıldı. Derbi sonrası Trabzon yerel basını da bu galibiyeti manşetlere taşıdı. İşte atılan başlıklar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Karadeniz'den Günebakış gazetesi, ön ve arka sayfalarının tamamında bordo-mavili takımın ve taraftarların sevinç fotoğrafına yer verdiği haberinde, "Kusursuz fırtına" başlığıyla "Trabzon sahada, taraftar tribünde şov yaptı. Gomez ve Trezeguet'in golleri bordo-mavilileri galibiyete taşıdı", "Trabzon'dan çıkış yok" değerlendirmesinde bulundu.
Karadeniz gazetesi de ilk sayfasında "Bak şu Allah'ın işine 61'de yazdık deftere 90+10'da çıktık zirveye", arka sayfada ise "Fener'i ağlata ağlata yendik" ifadeleriyle galibiyet haberinii okurlarıyla paylaştı.