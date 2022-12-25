Yetenekli oyuncu Yusuf Yazıcının transfer durumu gün yüzüne çıktı.
Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı sürprizi! Lille ve transfer...
Trabzonspor'un büyük umutlarla kadrosuna kiralık olarak kattığı Yusuf Yazıcı sergilediği performansla beklentilerin altında kaldı. Yusuf'a büyük yatırım yapan Lille ise oyuncunun geleceği hakkında flaş bir karara imza attı. İşte Yusuf Yazıcı konusundaki detaylar... TS SPOR HABERLERİ
Yetenekli oyuncu Yusuf Yazıcının transfer durumu gün yüzüne çıktı.
25 yaşındaki genç oyuncunun sezonun başında eski takımı Trabzonspor'a geri dönmüştü.
Akşam'ın haberine göre Lille ekibi Yusuf Yazıcı transferi ile ilgili son kararını verdi.