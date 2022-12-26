Trabzonspor, evinde Fenerbahçe'yi yenerek derbilerdeki iyi gidişatını sürdürdü.
Derbilerin kralı Trabzonspor! Avcı'dan dikkat çeken istatistik
Trabzonspor haberi: Bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi 2-0'lık skorla mağlup etti ve zirve yarışında 'Ben de varım' dedi. Karadeniz Fırtınası, özellikle iç sahada sergilediği yüksek form grafiğiyle dikkat çekiyor. İşte ayrıntılar...
Bordo-mavililer rakibini Maxi Gomez ve Trezeguet'in golleriyle devirmeyi başardı.
Teknik direktör Abdullah Avcı, bu karşılaşmayla beraber kariyer rekoru kırdı.