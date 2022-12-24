Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşan Trabzonspor'da taraftarlardan dikkat çeken bir pankart geldi.



Bordo-mavili taraftarlar, "Fatih'in fethettiği, Yavuz'un yönettiği, Kanuni'nin doğduğu şehirdir. Haddini bilen merttir. Vatan bölünmez tektir. Cumhuriyet içinde Cumhuriyet kuran namerttir. Ne mutlu Türk'üm diyene." şeklinde bir pankart açtı.



Trabzonsporlu taraftarların bu pankartı, Fenerbahçe'nin kullandığı "Fenerbahçe Cumhuriyeti" ifadesine gönderme olarak yorumlandı.