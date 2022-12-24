Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşan Trabzonspor'da taraftarlardan dikkat çeken bir pankart geldi.
Bordo-mavili taraftarlar, "Fatih'in fethettiği, Yavuz'un yönettiği, Kanuni'nin doğduğu şehirdir. Haddini bilen merttir. Vatan bölünmez tektir. Cumhuriyet içinde Cumhuriyet kuran namerttir. Ne mutlu Türk'üm diyene." şeklinde bir pankart açtı.
Trabzonsporlu taraftarların bu pankartı, Fenerbahçe'nin kullandığı "Fenerbahçe Cumhuriyeti" ifadesine gönderme olarak yorumlandı.
Trabzonspor taraftarından dikkat çeken pankart!
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, derbi maçta Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadele öncesi bordo-mavili ekipte taraftarlar dikkat çeken bir pankart açtı. İşte ayrıntılar...
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 24.12.2022- 19:15 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022- 19:25
Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşan Trabzonspor'da taraftarlardan dikkat çeken bir pankart geldi.