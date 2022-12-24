Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi bordo mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Fenerbahçe derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Fenerbahçe'nin baskılarında neler yapacağımızı konuştuk. 22 resmi maçımızın değerlendirmesini yaptık. Biraz oyunu, biraz da oyuncu profilini değiştirerek kaliteyi yükseltmeye çalıştık. Umarım herkese örnek olabilecek, iyi bir oyun oynarız."

"Fenerbahçe'nin çok net oyun planları var. Fenerbahçe'nin güçlü ve güçsüz yanlarını çok iyi biliyoruz."

"Hazırlık maçlarında bireysel performansları arttırdık. Kendi sahamızda yeni oyun tarzımız ve planımızla, neler yapabiliriz üzerine çalıştık. İyi bir oyun, Fair-Play'e uygun, örnek olacak bir maç diliyoruz."

"Hamsik çok değerli bir oyuncu, onu yıpratmadan nasıl kullanabiliriz buna bakıyoruz. Oyuna uygun oyuncuları nasıl kullanacağımızın çalışmasını yaptık. Oynayan oyuncular da, oynamayan oyuncular da buna iyi bir reaksiyon verdi."