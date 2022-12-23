Trabzonspor ve Fenerbahçe 132.randevuda!

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Mücadele iki takımın 132. randevusu olacak. İşte detaylar...

Trabzonspor ile Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 15'nci haftasında yapacakları maçla birlikte 132. kez karşı karşıya gelecekler. İki takım arasında geride kalan 131 maçta sarı-lacivertliler 50, bordo-mavililer ise 42 galibiyet elde etti. 39 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

İki takım futbol tarihinde ilk kez Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçında karşı karşıya geldi. Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 48 yıllık rekabetin geride kalacağı haftada iki takım bugüne dek 132. kez karşı karşıya geldi.

Rakipler arasında geride kalan 131 maçta Trabzonspor'un 42 galibiyeti bulunurken, konuk ekip Fenerbahçe'nin ise 50 galibiyeti bulunuyor. 39 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadılar. Sarı-lacivertli takımın 165 golüne bordo-mavililer 146 golle karşılık verdi.



LİGDE 98 MAÇ

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 98 maç yaptı. Söz konusu maçlarda sarı-lacivertli takım 39 galibiyet elde etti. Karadeniz ekibi ise 25 maçta galabiyetle sahadan ayrıldı. 34 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

TRABZON'DA TRABZONSPOR ÜSTÜN

İki takım arasında Trabzon'da oynanan resmi ve özel toplam 55 maçta Trabzonspor 24, Fenerbahçe ise 18 galibiyet elde etti. 13 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.