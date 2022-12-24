Ligin geride kalan bölümünde istediği sonuçları alamayan ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın, "Bir değişim yaşamamız gerek" diyerek kampa götürdüğü Trabzonspor, Katar'daki Dünya Kupası arası sonrası ligdeki ilk sınavına Fenerbahçe karşısında çıkacak.
TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı galibiyetin şifresini belirledi! Kanarya'yı böyle yıkacak
Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor, 15. hafta maçında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi bordo mavililerde tek hedef 3 puan. Sarı lacivertli takımı adeta ezberleyen Abdullah Avcı, galibiyetin şifresini de belirledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Fırtına, dev derbiye şöyle hazırlandı:
1- SAMSUNSPOR GALİBİYETİ MORALİ
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 1. Lig ekibi Samsunspor'u mağlup ederek adını son 16 turuna yazdıran Trabzonspor, büyük moral buldu.