8-ABDULLAH AVCI'DAN MOTİVASYON

Teknik direktör Abdullah Avcı bu maçın oyuncular üzerinde ekstra bir baskı oluşturmasını istemiyor. Bu nedenle talebeleriyle sık sık toplantılar yapan Avcı, "Çıkıp kazanmamız gereken bir maçı oynayacağız. Bu şekilde bakmamız gerekiyor. Kazanırsak, bizim için işler çok daha iyi gidecek" ifadelerini kullanıyor.