Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası sonrası Spor Toto Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor.
Akyazı'da dev maç! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Spor Toto Süper Lig, Dünya Kupası'nın bitmesinin ardından dev bir maça sahne olacak. Bu sezon şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor ve Fenerbahçe, Akyazı'da karşı karşıya gelecek. İki ekibin teknik direktörleri Abdullah Avcı ve Jorge Jesus, zorlu mücadele öncesi ilk 11'lerini büyük ölçüde belirledi. İşte derbinin muhtemel 11'leri... | Son dakika spor haberleri (TS FB spor haberi)
Süper Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 24.12.2022- 06:40
15. hafta maçlarının oynandığı ligde şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak.
Saat 19.00'da başlayacak mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak.