Akyazı'da dev maç! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Spor Toto Süper Lig, Dünya Kupası'nın bitmesinin ardından dev bir maça sahne olacak. Bu sezon şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor ve Fenerbahçe, Akyazı'da karşı karşıya gelecek. İki ekibin teknik direktörleri Abdullah Avcı ve Jorge Jesus, zorlu mücadele öncesi ilk 11'lerini büyük ölçüde belirledi. İşte derbinin muhtemel 11'leri... | Son dakika spor haberleri (TS FB spor haberi)

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 24.12.2022- 06:40