TRABZONSPOR - FENERBAHÇE HABERLERİ - Trabzonspor'un golü ofsayt mı? İşte VAR çizgisi!

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE HABERLERİ - Trabzonspor'un golü ofsayt mı? İşte VAR çizgisi!

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadelenin 61. dakikasında Bakasetas topu savunma arkasına gönderdi. Topu kontrol eden Maxi Gomez, Altay ile karşı karşıya kaldı. Uruguaylı golcü topu ağlara gönderdi. Fenerbahçe cephesi ise golde ofsayt kararı bekledi. İşte VAR çizgisi...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 24.12.2022- 20:40 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022- 20:46