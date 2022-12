Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Zirve diye bir yarış varsa Trabzonspor her zaman o zirve yarışındadır. Trabzonspor her zaman zirveye oynayacaktır" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Zirve diye bir yarış varsa Trabzonspor her zaman o zirve yarışındadır. Trabzonspor her zaman zirveye oynayacaktır" dedi.



Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Taraftarlarımız oluşturulmaya çalışılan olumsuz algılarla tahriklere kapılmadan, 100 dakika boyunca takımımızı desteklediler. Geçen seneki 12'inci adam taraftar gücümüz maça ağırlığını koydu. Oyuncularımı tebrik ediyorum, hocamız Abdullah Avcı, teknik heyet ve emeği geçen herkesi kutluyorum. Bu sadece kazanılmış bir maç. Fatih Karagümrük maçını kazanmadığımız taktirde bu 3 puan çok fazla anlam ifade etmez. Aynı ciddiyetle devam etmeliyiz. Zirve diye bir yarış varsa Trabzonspor her zaman o zirve yarışındadır. Trabzonspor her zaman zirveye oynayacaktır" diye konuştu.