Transfer dönemi yaklaşırken, Trabzonspor'da forma giyen futbolculara ilgi gösteren kulüpler de ortaya çıkmaya başlıyor.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın yıldızına 2 talip birden! Son karar Abdullah Avcı'nın
Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Trabzonspor, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Bordo-mavililerde beklentilerin altında kalan isimlerle yolların ayrılması beklenirken, bu oyunculardan birine 2 talip birden çıktı. Son kararı ise teknik direktör Abdullah Avcı verecek. İşte o futbolcu ve detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Bordo-mavili kulüple 30 Haziran 2025 tarihine kadar kontratı bulunan Yusuf Erdoğan'a Süper Lig'den iki talip çıktığı iddia edildi.
Takvim'in haberine göre; Kasımpaşa'nın çiçeği burnunda teknik direktörü Selçuk İnan, bu sezon 5 maçta 61 dakika süre alan ve skor üretemeyen futbolcuyu kadrosunda görmek istiyor.