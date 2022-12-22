TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın yıldızına 2 talip birden! Son karar Abdullah Avcı'nın

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Trabzonspor, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Bordo-mavililerde beklentilerin altında kalan isimlerle yolların ayrılması beklenirken, bu oyunculardan birine 2 talip birden çıktı. Son kararı ise teknik direktör Abdullah Avcı verecek. İşte o futbolcu ve detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 22.12.2022- 06:40