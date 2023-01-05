Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, evinde Giresunspor'u 3-0 mağlup etti. Mücadeleden sonra Fırtına'nın tecrübeli çalıştırıcısı önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Trabzonspor haberleri

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, evinde Giresunspor'u 3-0 mağlup etti. Mücadeleden sonra Fırtına'nın tecrübeli çalıştırıcısı önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE ABDULLAH AVCI'NIN AÇIKLAMALARI:

İyi bir takıma karşı oynadık. Ligin büyük takımlarını yenmişler. Analizleri yaptığımızda bekleyeceklerini biliyorduk. 4-4-2'ye döndük. Formasyon değişikliğine çabuk adapte oldular. Oyunu daha önce de koparabilirdik.

Hamsik oyuna girerken heyecanla giriyor. Bu onun sadakati gösteriyor. Abdülkadir büyük mesafe kat ediyor. 90'da savunmaya koşuyla katkı veriyor. Yorgunluklardan sonra bu galibiyet bize iyi geldi.

Taraftar sonuna kadar takıma destek verdi. Yine söylüyorum, bize transfer değil taraftar lazım. Onları burada yoğun şekilde bekliyoruz.

Bir maç kazandık. Biz yarışın içinde olmak istiyoruz ve olacağız da.