Bonservisi Trabzonspor'da olan ve Süper Lig takımlarından Karagümrük'te kiralık olarak forma giyen Jean Kouassi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fırtına, 28 yaşındaki oyuncunun eski kulübüne dönüşü için Wuhan ile prensip anlaşmasına vardı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor, K.Gümrük'te kiralık oynayan Kouassi'yi eski kulübü Wuhan'a gönderme konusunda prensipte anlaştı.

Kulüpler arasında yazışmalar devam ederken gün içerisinde bir Çin ekibi de resmi teklif iletti. Öncelik Wuhan'a verildi. Fotomaç'ın haberine göre, kadroya bedelsiz katılan Kouassi için sözleşmesindeki 2022-2023 sezonu için 1 milyon euro garanti ücret ve 400 bin euro'luk imza ücretini ödememek şartıyla fesih yapılacak.



Trabzonspor'a geçen sezon bedelsiz olarak transfer edilen sol kanat oyuncusu, forma giydiği 22 maçta 1 gol ve 1 asist katkısı sağlamıştı.

Bordo mavili ekipte beklentileri karşılamayan oyuncu sezon başında Fatih Karagümrük'e 700 bin Euro ve şarta bağlı olarak 300 bin Euro bedelle gönderilen oyuncunun maaşını, sözleşmesi gereği Trabzonspor ödüyordu.