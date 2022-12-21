Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, 40 milyon Euro'luk futbolcu giderlerini 30 milyon Euro seviyelerine düşüreceklerini ifade etmişti. Bordo-mavililerde bu gelişmenin ardından gözden çıkartılan isimler de belli oldu. İşte detaylar...

Başkan Ahmet Ağaoğlu, 40 milyonluk futbolcu giderlerini 30 milyon euro'ya indireceğiz" açıklamasını yaptı. Bu sözler sonrası gözler Karadeniz devinin gelir-gider tablosuna çevrildi. Kamuoyuyla paylaşılan 47'nci dönem faaliyet raporunda yer alan bilgilere göre, Başkan Ahmet Ağaoğlu döneminde Trabzonspor son 4 yılda en fazla transfer gelirini şampiyonluk sonrasında 2022-23 sezonunun ilk yarısında elde etti. Raporda yer alan bilgilere göre, 2020-21 sezonunda 10 milyon euro olan transfer gelirleri şampiyonluk sezonunda 1.8 milyon euro'ya geriledi. Şampiyonluğun ardından yaz döneminde çok sayıda oyuncuyla yolları ayıran bordo-mavililer bu transferlerden 18.66 milyon euro gelir elde etti.

TRABZONSPOR TRANSFER KAZANCINI 18'E KATLADI

Fotomaç'ın haberine göre; bordo-mavili kulüp, 2019-20 sezonunda yapılan transferlerden toplam 16.50 milyon euro kazanmıştı. 3 yıllık bir kazanç kaybının ardından transfer gelirlerini yükselten Trabzonspor, geçen yıla göre de transfer kazancını 18'e katladı. Trabzonspor'da şampiyonlukla beraber futbolcu maliyetleri de arttı. 2019-20 sezonunda olan futbolcu maliyeti önceki dönem raporunda 20.04 milyon euro olarak yer alırken, 2020-21'de maliyetleri 20.01 milyon euro ile dengede tutuldu. Şampiyonluk yaşanan 2021-22 sezonundaki tüm futbolcu maliyetleri 27.92 milyon euro. 2022-23 sezonunda futbolcu maliyetleri 13 milyon euro artarak 40.92 milyon euro'ya çıktı.

BORÇLAR TIRMANDI

Faaliyet raporunda konsolide borçlar bölümünde, kulüplere olan uzun vadeli toplam borcun 177 milyon 868 bin TL olduğu belirtildi. Buna göre kulüplere geçen yılın ilk yarısında 59 milyon 829 bin TL olan toplam borç, son 1 yılda 118 milyon TL artış gösterdi. Trabzonspor'un menajerlik hizmetlerine geçen yıl 22 milyon 124 bin TL olan borcu da bu sezon 40 milyon 528 bin TL artarak 62 milyon 652 bin TL'ye yükseldi.

BONSERVİS ÜCRETLERİ ARTTI

Trabzonspor'un futbolcu transferlerinde kulüplere ödediği bonservis bedeli de yükselen gider kalemleri arasında yer aldı. 2020-21'de 13.49 milyon euro olan bonservis ödemeleri, 2021-22'de 14.74 milyon euro oldu. 2022-23 sezonu yaz dönemi transferlerinde kulüplere harcanan bonservis ödemeleri ise yarım sezonda 19.30 milyon euro olarak kayıtlara geçti.

YAPRAK DÖKÜMÜ

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun, "Maaş bütçesini 30 milyon euro'ya çekeceğiz" şeklindeki sözleri kadroda büyük bir değişiklik yaşanacağı algısı oluşturdu. Teknik heyet, ocak için rapor hazırlarken birçok oyuncuyla yolların ayrılması bekleniyor.

4 İSİM YOLCU LİSTESİNDE

Yüksek maaş alan Djaniny'ye teklif gelmesi halinde gidişine kolaylık sağlanacak. Larsen'in de performansından memnun olmayan Avcı'nın gönderilmesi yönünde görüş bildirdiği ifade edildi. Ayrıca Denswil ve Bardhi için de kapılar açık.