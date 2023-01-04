4-1'lik mağlubiyet sonrası büyük bir moral bozukluğu yaşayan Trabzonspor'da yüzler gülmeye başladı.



Yeni gözde Oğuzhan Yılmaz



Bordo-Mavililer'in hocası Abdullah Avcı, U17 Milli Takım ve U17 Trabzonspor takım kaptanı, genç yetenek Oğuzhan Yılmaz'ı, A Takım kadrosuna davet etmişti.



Avcı, gelecek vaadeden oyuncuyu Antalya kampına da davet etmiş, genç sağ bek milli takım kadrosunda olmasından dolayı kampa katılamamıştı.



Fanatik'in haberine göre, A Takım kadrosuyla antrenmanlara çıkan Oğuzhan Yılmaz hocasının yeni gözdesi oldu.





U19 Milli'de 4 Trabzonlu



U19 Milli Takımı, mart ayında oynayacağı UEFA U19 Avrupa Futbol Şampiyonası Elit Tur maçları öncesi hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek.



Aday kadroya davet edilen oyuncular, 4 Ocak Çarşamba günü saat 15.00'te toplanacak. Kadroda Trabzonspor'dan Ali Şahin Yılmaz, Muzaffer Anıl Türkmen ve Engin Poyraz Efe Yıldırım yer aldı.