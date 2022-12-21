TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Miha Zajc hamlesi! Menajeriyle görüşüldü

Trabzonspor transfer haberi: Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporları doğrultusuyla Hamsik'e alternatif olarak Fenerbahçeli Miha Zajc'ı gündemine aldı. Trabzonsporlu kurmayların başarılı oyuncunun menajeriyle bir görüşme yaptığı ifade edildi. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 21.12.2022- 06:40