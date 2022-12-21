Dünya Kupası'nın ardından Trabzonspor Türkiye Kupası'nda Samsunspor'u ağırlayacak.
TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Miha Zajc hamlesi! Menajeriyle görüşüldü
Trabzonspor transfer haberi: Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporları doğrultusuyla Hamsik'e alternatif olarak Fenerbahçeli Miha Zajc'ı gündemine aldı. Trabzonsporlu kurmayların başarılı oyuncunun menajeriyle bir görüşme yaptığı ifade edildi. İşte detaylar... (TS spor haberi)
3 kulvarda mücadele edecek bordo mavililer kadrosunu genişletmek istiyor.
Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren bordo mavili yönetim rotasını orta sahaya çevirdi.