Trabzonspor'da forma satışı rekoru!

Trabzonsporlu taraftarlar bu sezon forma satışlarında rekora koşuyor. Bordo-mavililer, son bir yıl içerisinde TS Club gelirlerini yüzde 200 artırırken, toplamda 218 milyon TL'lik forma satışı gerçekleştirdi. Bu rakam diğer ürünlerin eklenmesiyle 300 milyon TL'ye ulaştı.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 21.12.2022- 12:36