Fenerbahçe maçı bilet fiyatları belli oldu

Takımımızın ligin 15. haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçı biletleri bugün (Çarşamba) saat 15.00 itibarıyla satışa sunulacak.

24 Aralık Cumartesi günü saat 19:00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda oynanacak maçın bilet fiyatları şöyle:

1. Kategori: VIP Platin: ₺1.900,00

2. Kategori: VIP Gold: ₺1.600,00

3. Kategori: VIP Silver: ₺1.300,00

4. Kategori: Batı: ₺600,00

5. Kategori: Doğu: ₺400,00

6 ve 7. Kategoride yer alan 'Yavru Fırtına, Güney Kale Arkası ve Kuzey Kale Arkası' tribünlerimizde yer alan koltukların tamamının kombine olarak satılması nedeniyle bilet satışı gerçekleştirilmeyecektir. Maça gelemeyecek kombine sahibi taraftarlarımızın biletini tek maçlık kulübümüze devir etmesi halinde;

6. Kategori: Yavru Fırtına: ₺350,00

7. Kategori: Güney Kale Arkası ve Kuzey Kale Arkası: ₺300,00 fiyatları üzerinden ayrıca satışa sunulacaktır.

Karşılaşmayla ilgili İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince rakip takım taraftarlarına açık olmayacak olan 'Misafir' tribünü biletleri ise ₺300,00 fiyatıyla satışa sunulacaktır.

- Trabzonspor A.Ş. biletleri, karşılaşmaya 24 saat kalana dek sadece Trabzonspor A.Ş. logolu Passolig kart sahiplerine yapılacaktır. Son 24 saat ise Fenerbahçe A.Ş. logolu kartlar hariç tüm Passolig kartlar ile satın alınabilir.

- Bilet transfer kısıtları, bilet satış logo kısıtları ile aynıdır.

- Karşılaşmayla ilgili İl Güvenlik Kurulu kararı gereği karşılaşmaya misafir takım seyircisi alınmayacaktır. Ayrıca son 1 yıl içerisinde Fenerbahçe A.Ş. logolu kartını iptal ettirip farklı takım logolu kart çıkaran kişilere satış yapılmayacaktır.

- Karşılaşma özelinde maça gidemeyecek kombine sahipleri, maçlık olarak koltuklarını "Hesabım – Kombine Kulübe Devir" sekmeleri altından satılması için kulüplerine devredebilir ve kulüplerine destek olabilir.

- Kulübe devir ve bilet transferleri 22 Aralık 2022 10:00 itibari ile aktif hale getirilecektir.

- Engelli biletleri, karşılaşmanın satışa çıkmasıyla birlikte Atatürk Alanı Passolig Gişelerinden tanımlanacaktır.