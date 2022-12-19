Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası için verilen ara sona erdi ve takımlar yüzünü Süper Lig'e çevirdi. Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesinde Fırtına'nın yıldız isimlerinden Anastasios Bakasetas önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Trabzonspor haberleri

Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası için verilen ara sona erdi ve takımlar yüzünü Süper Lig'e çevirdi. Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesinde Fırtına'nın yıldız isimlerinden Anastasios Bakasetas önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE BAKASETAS'IN SÖZLER:

Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz.

Böyle büyük takımlarda hedefleriniz hiç bitmez. Her zaman kendimi geliştirmek istiyorum.

Araya girmeden önce son maçlarda bazı zorluklar yaşadık. Hatalarımızı düzeltme konusunda çalışma fırsatımız oldu. İyi çalıştığımızı düşünüyorum.

Hepimiz insanız hatalar yapabiliyoruz. Son 1.5 yıllık süreci düşünürsek daha kötü oynadığımızın farkındayız.

Arjantin'in futbola olan tutkusunu çok seviyorum. Tarihteki bütün maçları izlemedim ama futbol tarihinin en iyi maçlarından biri oldu.

Hocamızın söyledikleri hakkında yorum yapamam takımın patron o. Basının karşısında söylediklerini soyunma odasında da söylemişti.

Daha çok çalışmalı, sıkı ve daha kararlı olmalıyız maçı bitirme noktasında

Her zaman limitlerini zorlamayı seven birisiyim. Hırslı ve hedefleri olan birisiyim. Her seferinde daha iyisini yapmaya çalışıyorum.