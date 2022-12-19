Fırtına 6 eksikle Samsun'a hazırlanıyor!
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta?
💲1 DOLAR NE KADAR?
CANLI ALTIN FİYATLARI - 19 Aralık 2022
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta Weghorst geri döndü! Beşiktaş'ta Weghorst geri döndü! 18:56
Fırtına 6 eksikle Samsun'a hazırlanıyor! Fırtına 6 eksikle Samsun'a hazırlanıyor! 18:45
Bakasetas: Derbiyi kazanmak istiyoruz! Bakasetas: Derbiyi kazanmak istiyoruz! 17:56
Rashica: Bıraktığımız yerden devam edeceğiz Rashica: Bıraktığımız yerden devam edeceğiz 15:36
F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! 15:23
Anlaşma sağlandı! Nwakaeme Süper Lig'e dönüyor Anlaşma sağlandı! Nwakaeme Süper Lig'e dönüyor 15:09
Daha Eski
Sürpriz transfer hamlesi! Yeni Ferdi F.Bahçe'ye Sürpriz transfer hamlesi! Yeni Ferdi F.Bahçe'ye 14:39
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Trabzonspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 14:13
Trabzonspor - Samsunspor maçı saat kaçta? Trabzonspor - Samsunspor maçı saat kaçta? 14:01
Galatasaray - Keçiörengücü maçı saat kaçta? Galatasaray - Keçiörengücü maçı saat kaçta? 13:29
Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı saat kaçta? Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı saat kaçta? 13:18
Cimbom'un Depay ısrarı! Transferdeki tek engel... Cimbom'un Depay ısrarı! Transferdeki tek engel... 12:47
SON DAKİKA