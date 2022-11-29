Trabzonspor - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Trabzonspor, Dünya Kupası arasında Crystal Palace ile hazırlık maçı yapacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Trabzonspor - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Trabzonspor - Crystal Palace maçı - CANLI İZLE

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Dünya Kupası arasında hazırlık maçında Crystal Palace ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Crystal Palace maçı 7 Aralık Çarşamba saat 19:00'da A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.