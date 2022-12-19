Trabzonspor'da gözler Marek Hamsik'e çevrildi.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray da istiyordu! Fırtına'dan Adama Traore bombası
Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arası öncesi Trabzonspor, beklentilerin altında kaldı. Bordo mavili kulüpte gözler transfere çevrildi. Birçok futbolcuyu takip eden yönetimin gündemine son olarak Adama Traore ismi geldi. İşte detaylar...
Deneyimli futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.
Bordo mavililer ise oyuncunun alternatiflerine şimdiden yöneldi.