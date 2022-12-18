Juraj Kucka'dan Trabzonspor itirafı!

Bir dönem Trabzonspor forması giyen Juraj Kucka'dan o dönem hakkında çarpıcı açıklamalar geldi. Kucka, "Orası inanılmazdı, tam bir çılgınlıktı. Şampiyonluk hedefi vardı, kadro da güçlüydü ama oradaki teknik direktörle köy ligini bile kazanamazdınız çünkü her antrenmanda aynı şeyi yapıyorduk" sözlerini kullandı.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 18.12.2022- 09:55