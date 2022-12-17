Trabzonspor'da Olağan Genel Kurul heyecanı

Trabzonspor'da Olağan Genel Kurul 18 Aralık saat 10.00'da TÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür Merkezi Salonunda gerçekleşecek. Bordo-mavililerde görevde bulunan 47. Dönem Yönetim Kurulu'nun, mali ve idari yönden yaptığı çalışmalar genel kurulun onayına sunulacak ve gelecek yılın bütçesi içinde yetki istenecek.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 17.12.2022- 12:54