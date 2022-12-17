Fenerbahçe Trabzonspor 1-0 | Kadınlar Süper Ligi maç sonucu
Kadınlar Süper Ligi'nde 9. hafta maçında Fenerbahçe Petrol Ofisi, Trabzonspor'u Ecem'in golüyle 1-0 mağluğ etti.
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 17.12.2022- 16:34
Karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan Fenerbahçe, haftayı 3 puanla kapattı ve puanını 19'a yükseltti. Galibiyet golünü 23. dakikada penaltıdan Ecem kaydetti.
MAÇTAN DAKİKALAR
22. dakikada Fenerbahçe adına Fatma Kara Şahinbaş kaptığı topla ceza alanına girdi ve yapılan müdahale sonrasında yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gördü.
23. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Ecem Cumert, topu ağlarla gönderdi: 1-0
40. dakikada Trabzonspor'da Tatuashvili, yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
İkinci yarıda gol sesi çıkmazken, Fenerbahçe, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilerbu sonuçla ligde devre arasına 19 puanla üçüncü sırada girdi.