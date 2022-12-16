Süper Lig'in 15'nci haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan müsabaka öncesi düzenlenen İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında, sarı-lacivertli taraftarların maça alınmamasına karar verildi.

Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, Süper Lig'in 15'nci haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan karşılaşma öncesi aylık olağan toplantısını yaptı.



Trabzon Valiliği'nde gerçekleşen toplantı, Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında yapıldı. Trabzonspor Kulübü temsilcileri ve diğer yetkililerin yer aldığı toplantıda Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan müsabaka A Riski kategorisinde değerlendirildi.

İki takım arasında 24 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'de başlayacak olan karşılaşmada 1600 özel olmak üzere 2400 güvenlik personeli görev yapacak.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi iki takım arasında oynanan maçlarda misafir takım taraftarı alınmaması yönündeki karar bu maçta da uygulanacak ve sarı-lacivertli taraftarlar karşılaşmaya alınmayacak.

SAMSUNSPOR TARAFTARLARI TRABZON'A GELEBİLECEK...

İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında ayrıca, 21 Aralık Çarşamba günü Trabzonspor ile Samsunspor arasında oynanacak müsabaka da değerlendirildi. B Riskli müsabaka olarak ele alınan karşılaşmaya Samsunspor taraftarlarının alınmasına karar verildi.