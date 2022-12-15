Bu sezon ilk 13 hafta itibarıyla inişli-çıkışlı bir grafik çizen son şampiyon Trabzonspor, Dünya Kupası arasını büyük bir fırsat olarak görüyor.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına'da Marek Hamsik'in yerine Filim Krastev gelecek!
Trabzonspor'da Marek Hamsik'in geleceği belirsizliğini koruyor. Bordo-mavililerde ilerleyen yaşı nedeniyle Slovak oyuncuyu yedekleyek bir isim aranırken gündeme sürpriz bir futbolcu geldi. Trabzonspor bu noktada listeye Filim Krastev'i ekledi. İşte detaylar... | TS SPOR HABERLERİ
Özellikle teknik direktör Abdullah Avcı, "Bizi kasımdan sonra görün" diyerek bu araya sık sık vurgu yapıyordu.