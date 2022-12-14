Trabzon-Fenerbahçe derbisi öncesinde iki takımın istatistikleri masaya yatırıldı.
Trabzonspor Fenerbahçe derbisi öncesi dikkat çeken istatistikler
Süper Lig'in 15. haftasında karşı karşıya gelecek Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken istatistikler ortaya çıktı. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadele Akyazı'da oynanacak. İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi öncesi öne çıkan detaylar....| TS - FB SPOR HABERLERİ
Trabzon-Fenerbahçe derbisi öncesinde iki takımın istatistikleri masaya yatırıldı.
Trabzon, rakip ceza sahasına daha çok girse de Fenerbahçe'nin gol beklentisi daha yüksek...
Dünya Kupası sonrası oynanacak Trabzon-Fenerbahçe derbisi öncesi iki takımı rakamlarla kıyasladı.