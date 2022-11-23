Devre arası transferleri için çalışmalara başlayan son şampiyon Trabzonspor için hemen her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Bu kez de Brezilya basını Karadeniz devi ile ilgili bir haberi duyurdu. Habere göre, Trabzonspor'da scout ekibinden bir yetkili yaklaşık 2 hafta boyunca Brezilya'da kaldı ve birçok maç takip etti. Scout ekibindeki yetkilinin özellikle genç isimler üzerinde durduğu öğrenilirken, ismi birçok kulüple anılan Fluminense'nin kaptanı Nino için de çok olumlu referanslar alındı. Ancak oyuncunun yüksek maliyeti bu transferin önündeki en büyük engel.

1.1 MiLYON EURO'YA ALINMIŞTI

Basına göre, Trabzonspor'un yanı sıra Fenerbahçe'nin de 25 yaşındaki sağ ayaklı stoperi kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor ancak Fluminense yüksek bir bonservis beklentisi içerisinde. Fotomaç'ın Lance'den derlediği habere göre Fırtına, performansıyla dikkat çeken Nino için teklif hazırlığına başladı. Resmi bir temas henüz sağlanmış olmasa da kısa süre içerisinde Trabzonspor'un Fluminense ile görüşmelere başlayacağı aktarıldı. 25 yaşındaki stoper, Criciuma takımından 1.1 milyon euro bonservis bedeli ile Fluminense'nin kadrosuna katılmıştı.

GÜÇLÜ FİZİĞİ İLE TANK GİBİ

Genç yaşında kaptanlık pazubandı takan ve 6 kez Brezilya Milli Takımı'nın formasını giyen Nino, 1.88'lik boyu ve güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor. Kulüpler düzeyinde 225 maça çıkan, kolay kolay sakatlanmayan Nino'nun kulübü ile sözleşmesi 2024'te bitecek.