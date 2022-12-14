Trabzonspor'da, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada çalışmalar tam gaz devam ediyor.
TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı Bartra'nın yerine o ismi deneyecek
Trabzonspor'da Dünya Kupası arasında hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Bordo-mavililerde Marc Bartra'nın ameliyat olmasının ardından Abdullah Avcı o bölge için sürpriz bir hamle yaptı. Avcı özellikle geriden oyun kurmayı da düşündüğü için o ismi derbide sahaya sürebilir. | aspor.com.tr / DETAY HABER
Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, operasyon geçiren İspanyol savunmacı Marc Bartra'dan bir süre yararlanamayacak.
Burun ameliyatı olan Bartra'nın yokluğunda stoperde kimin oynayacağı merak ediliyordu.