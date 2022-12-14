TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı Bartra'nın yerine o ismi deneyecek

Trabzonspor'da Dünya Kupası arasında hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Bordo-mavililerde Marc Bartra'nın ameliyat olmasının ardından Abdullah Avcı o bölge için sürpriz bir hamle yaptı. Avcı özellikle geriden oyun kurmayı da düşündüğü için o ismi derbide sahaya sürebilir. | aspor.com.tr / DETAY HABER