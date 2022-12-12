Dünya Kupası arasında hazırlıklarının bir bölümünü kendi tesislerinde bir kısmını da Antalya'da kamp yaparak sürdüren Trabzonspor'da, Kasımpaşa ile oynanan hazırlık maçının ardından teknik direktör Abdullah Avcı'nın yaptığı açıklamalar futbol camiasını şok etti.



